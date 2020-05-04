Лукашенко назвал сроки президентских выборов в Белоруссии
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Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в стране пройдут предстоящим летом, передает БелТА.
«Мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок — конец августа», — сказал президент.
Он подчеркнул, что переносить избрание главы государства не позволяет Конституция страны.
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