Лукашенко назвал сроки президентских выборов в Белоруссии

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Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в стране пройдут предстоящим летом, передает БелТА.

«Мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок — конец августа», — сказал президент.

Он подчеркнул, что переносить избрание главы государства не позволяет Конституция страны.

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