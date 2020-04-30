Заразившийся коронавирусом Мишустин обратился к россиянам с просьбой
Премьер-министр России Михаил Мишустин, который заявил о заражении коронавирусом, обратился к россиянам с просьбой в эфире телеканала «Россия 24».
Мишустин призвал каждого гражданина максимально серьезно отнестись к инфекции и ее распространению по стране. По его словам, в настоящее время от поведения каждого человека будет зависеть дата возвращения всех к нормальной жизни.
«Впереди майские праздники, и прошу вас всех оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения», — сказал Мишустин.
Глава правительства признался, что верит в победу над коронавирусом и пообещал, что кабмин сделает для этого все необходимые шаги.
Ранее инфекция была обнаружена и у премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Политика госпитализировали и провели курс лечения. В настоящее время он выписался и уже приступил к работе.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мишустин заявил о заражении коронавирусом
— Белоусов станет и.о. главы правительства на время болезни Мишустина