Заразившийся коронавирусом Мишустин обратился к россиянам с просьбой

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Премьер-министр России Михаил Мишустин, который заявил о заражении коронавирусом, обратился к россиянам с просьбой в эфире телеканала «Россия 24».

Мишустин призвал каждого гражданина максимально серьезно отнестись к инфекции и ее распространению по стране. По его словам, в настоящее время от поведения каждого человека будет зависеть дата возвращения всех к нормальной жизни.

«Впереди майские праздники, и прошу вас всех оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения», — сказал Мишустин.

Глава правительства признался, что верит в победу над коронавирусом и пообещал, что кабмин сделает для этого все необходимые шаги.

Ранее инфекция была обнаружена и у премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Политика госпитализировали и провели курс лечения. В настоящее время он выписался и уже приступил к работе.

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