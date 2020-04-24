Додон отреагировал на решение КС Молдавии о российском кредите

<img src="//img.gazeta.ru/files3/721/12405721/RTX6YKOP-pic905-895x505-72248.jpg">

Президент Молдавии Игорь Додон высказался насчет решения Конституционного суда страны приостановить вступление в силу закона о получении Кишиневом кредита от России в размере €200 млн. Об этом он сказал в эфире телеканала NTV Moldova.

Додон сообщил, что в связи с принятым молдавским КС решением он не сможет подписать данный закон в эту пятницу или в понедельник, 27 апреля.

«Я и не торопился. Если представить, что это соглашение с Россией будет аннулировано, то у нас не будет денег на ремонт дорог, в зону риска попадут инвестиционные проекты, а также социальные выплаты», — прокомментировал Додон.

По его словам, эффект от аннулирования договора «будет очень негативным».

17 апреля правительство Молдавии одобрило закон о пересмотре госбюджета из-за коронавируса. Сообщалось, что страна планировала частично компенсировать дефицит в $900 млн деньгами, предоставленными в кредит Россией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— КС Молдавии приостановил получение российского кредита

— Россия предоставит Молдавии кредит на €200 миллионов

— Молдавия надеется на получение кредита на $200 млн от России