Додон отреагировал на решение КС Молдавии о российском кредите
Президент Молдавии Игорь Додон высказался насчет решения Конституционного суда страны приостановить вступление в силу закона о получении Кишиневом кредита от России в размере €200 млн. Об этом он сказал в эфире телеканала NTV Moldova.
Додон сообщил, что в связи с принятым молдавским КС решением он не сможет подписать данный закон в эту пятницу или в понедельник, 27 апреля.
«Я и не торопился. Если представить, что это соглашение с Россией будет аннулировано, то у нас не будет денег на ремонт дорог, в зону риска попадут инвестиционные проекты, а также социальные выплаты», — прокомментировал Додон.
По его словам, эффект от аннулирования договора «будет очень негативным».
17 апреля правительство Молдавии одобрило закон о пересмотре госбюджета из-за коронавируса. Сообщалось, что страна планировала частично компенсировать дефицит в $900 млн деньгами, предоставленными в кредит Россией.
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