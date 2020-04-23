Помпео допускает, что США не возобновят финансирование ВОЗ

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Госсекретарь США Майк Помпео не исключает, что Вашингтон не будет возобновлять финансирование Всемирной организации здравоохранения. Об этом Помпео заявил телеканалу Fox News.

«Думаю, это так, и более того, вероятно случится так, что Соединенные Штаты никогда не станут вновь направлять деньги американских налогоплательщиков в ВОЗ», — сказал Помпео.

Госсекретарь добавил, что, возможно, США пойдут на еще более решительный шаг. Он также заявил, что необходима структурная реформа ВОЗ.

Ранее президент США Дональд Трамп приостановил финансирование ВОЗ, обвинив организацию в недостаточно быстром реагировании на коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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