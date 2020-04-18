Роспотребнадзор: российские тест-системы на Covid-19 превосходят аналоги

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В Роспотребнадзоре заявили, что российские тест-системы на выявление коронавируса превосходят аналоги из других стран, они способны определить даже бессимптомных носителей, передает «Интерфакс».

Отмечается, что высокую эффективность тест-систем ГНЦ ВБ «Вектор» подтвердили в начале февраля в Китае.

Они отличаются высокой специфичностью и чувствительностью, способны распознать минимальное количество чужеродного генетического материала в образце.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире выявлено 2,2 млн случаев заражения коронавирусом нового типа.

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