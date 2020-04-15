США намерены получить от КНР нужные данные о вспышке коронавируса

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон все еще намерен получить от Китая нужную информацию относительно вспышки коронавирусной инфекции, с связи с этим он призвал Пекин к сотрудничеству. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

«Китайцы говорят, что хотят сотрудничества. Мы тоже этого хотим. Но чтобы сотрудничать, нужно обладать информацией, данными», — подчеркнул госсекретарь.

По его словам, США все еще нуждаются в информации о том, каким образом началась вспышка коронавируса в Китае.

Ранее Помпео заявил, что в будущем еще предстоит найти виновного в пандемии, и отметил, что Пекин вовремя не предоставил данные о вирусе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 2 млн случаев заражения.

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