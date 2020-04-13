Лукашенко заявил, что российские СМИ дают гадкую информацию о Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко негативно высказался об освещении событий в республике российскими СМИ. Об этом пишет БелТА.

При этом он отметил, что речь идет не только об анонимных Telegram-каналах.

«Дают такую гадкую информацию», — оценил он данные российских медиа.

Президент напомнил, что Белоруссию посетила Всемирная организация здравоохранения и отметила, что «претензий к республике нет».

Согласно последним данным, в Белоруссии выявлено 2919 случаев заражения коронавирусом. 29 инфицированных умерли, еще 55 человек нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ до «мировой»

Лукашенко: белорусы умирают не от коронавируса, а от букета хронических болезней