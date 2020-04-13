Путин обсудил коронавирусную ситуацию с президентом Индонезии
Президент России обсудил по телефону ситуацию с пандемией коронавируса с индонезийским коллегой Джоко Видодо, рассказали в Кремле.
Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе Индонезии.
Политики обсудили не только вопросы двустороннего сотрудничества, но и эпидемиологическую ситуацию в мире в связи с коронавирусной инфекцией. Также стороны подтвердили настрой на тесное сотрудничество в борьбе с вирусом.
«Условлено, в частности, активизировать контакты по линии министерств здравоохранения России и Индонезии», — добавили в пресс-службе Кремля.
В настоящее время в мире число заразившихся превысило 1,8 млн, при этом выздоровели более 434 тыс. человек, а погибли — 115 275.
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