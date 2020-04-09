В Кремле опровергли отзыв приглашений зарубежных гостей на парад Победы

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не отзывала приглашения зарубежным партнерам на мероприятия, посвященные 75-летию Победы, передает корреспондент «Газеты.Ru».

При этом он отметил, что Россия с пониманием отнесется к любым решениям глав государств в связи с пандемией коронавируса.

Он также сказал, что ему не известно, был ли президент Украины Владимир Зеленский приглашен на празднование 75-летия Победы в Москву.

Представитель Кремля добавил, что решений о переносе парада Победы 9 мая по-прежнему нет.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российские власти рассматривают разные сценарии проведения парада Победы из-за ситуации с коронавирусом.

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