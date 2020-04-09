США пересматривают объемы финансирования ВОЗ

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США пересматривают объемы финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил госсекретарь Соединенные Штатов Майк Помпео в ходе брифинга рабочей группы Белого дома по ситуации с коронавирусом нового типа. Трансляция брифинга ведется на канале Госдепартамента в Youtube.

По заявлению Помпео, ВОЗ не добилась «того, чего должна была» в вопросе борьбы с коронавирусом, что является причиной для пересмотра финансирования.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в повышенном внимании к Китаю и допустил приостановку финансирования ВОЗ из-за неверных действий во время пандемии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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