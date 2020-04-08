Трамп оценил выход Сандерса из президентской гонки в США

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Президент США Дональд Трамп посоветовал сторонникам сенатора Берни Сандерса, который в среду, 8 апреля, вышел из президентской гонки, перейти в Республиканскую партию. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, кампания Сандерса закончилась именно так, как желали члены демократической партии, «так же, как случилось фиаско жуликоватой Хиллари».

Американский лидер выразил мнение, что своим поражением политик обязан сенатору Элизабет Уоррен. Ранее она также снялась с президентской гонки, проиграв в праймериз от демократической партии в 14 штатах США.

«Если бы не она, Берни победил бы почти в каждом штате в Супер Вторник!», — заявил Трамп.

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