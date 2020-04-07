Песков не нашел противоречий между Мишустиным и Кадыровым по закрытию региона

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел противоречий между просьбой премьер-министра России Михаила Мишустина не закрывать границы регионов и заявлением главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что в Чечне нет запрета на транзит транспорта, перевозку товаров и лекарств, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Так, представитель Кремля пояснил, что Мишустин говорил о недопустимости закрытия регионов в целом, на что Кадыров уточнил, что ни о каком закрытии региона речь не идет.

Песков отметил, что Кадыров заверил, что товарные потоки, транзитные перевозки, доставка грузов и медикаментов не затрудняются.

Ранее Мишустин назвал недопустимым закрытие границ внутри России.