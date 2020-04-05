СМИ: экс премьер-министр Ливии скончался в Египте от коронавируса
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Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибрил умер в Каире из-за коронавируса. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.
Джибрил был первым премьер-министром в Переходном национальном совете Ливии.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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