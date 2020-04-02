Лукашенко рассказал о ходе интеграции России и Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на пути равноправной интеграции страны и России было сделано очень многое, однако впереди еще есть над чем работать, цитирует его БелТА.

По словам Лукашенко, за короткий по меркам истории срок Белоруссия смогла создать надежный правовой фундамент Союзного государства, который основан на принципах суверенитета и независимости двух стран. Глава государства отметил, что народы обеих стран сберегли и приумножили глубокие экономические связи.

«Интеграционные устремления белорусов и россиян основаны <...> и на многолетней дружбе и сплоченности народов», — добавил политик.

В настоящее время два государства сообща противодействуют возникающим вызовам и угрозам безопасности, отметил Лукашенко. Он подчеркнул, что впереди на пути равноправной взаимовыгодной интеграции и укрепления России и Белоруссии еще предстоит сделать многое.

«Успешность реализации наших планов будет зависеть от неукоснительного выполнения принятых договоренностей, исключения национального протекционизма, устранения существующих барьеров, изъятий и ограничений», — резюмировал Лукашенко.

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