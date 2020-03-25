Помпео: cтраны G7 обсудили ситуацию на Украине
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Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что на министерской встрече G7, прошедшей в формате телеконференции, представители «семерки» призвали Россию соблюдать обязательства по минским соглашениям, передает РИА «Новости».
По его словам, также на встрече поднималась сирийская проблема.
Как рассказал Помпео, представители «семерки» пришли к мнению, что «Россия, иранский режим, «Хезболлах» и режим Асада», мешают политическому решению данной проблемы в соответствии с резолюцией СБ ООН №2254.
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