Помпео: cтраны G7 обсудили ситуацию на Украине

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Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что на министерской встрече G7, прошедшей в формате телеконференции, представители «семерки» призвали Россию соблюдать обязательства по минским соглашениям, передает РИА «Новости».

По его словам, также на встрече поднималась сирийская проблема.

Как рассказал Помпео, представители «семерки» пришли к мнению, что «Россия, иранский режим, «Хезболлах» и режим Асада», мешают политическому решению данной проблемы в соответствии с резолюцией СБ ООН №2254.

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