Посол: Палестина и Израиль создали совместный штаб по борьбе с коронавирусом

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Споры между Палестиной и Израилем « отошли на второй план» на фоне пандемии коронавируса нового типа, стороны принимают совместные шаги по противодействию инфекции, заявил палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль в интервью «Известиям».

Президенты Израиля и Палестины Реувен Ривлин и Махмуд Аббас обсудили сотрудничество сторон в борьбе с пандемией, был создан совместный штаб по борьбе с коронавирусом, отметил посол.

При этом Нофаль выразил надежду на то, что на фоне пандемии США и Израиль откажутся от «сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта, предложенной американским президентом Дональдом Трампом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией.

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