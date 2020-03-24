Бжания назначит премьером экс-лидера страны Анквабу
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Новоизбранный президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что назначит бывшего лидера страны Александра Анквабу премьер-министром республики, передает РИА «Новости».
«Главой правительства Абхазии будет назначен экс-президент Анкваб Александр», — сказал Бжания на брифинге.
Он также отметил, что остальные кадровые назначения еще не определены. Кроме того, президент намерен провести переговоры со своим бывшим оппонентом на выборах Адгуром Ардзинбой.
Президентские выборы в Абхазии прошли в воскресенье, 22 марта.
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