Путин рассказал, кому верит

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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, кому он верит больше всего, передает ТАСС.

Он отметил, что получает информацию от социологов, спецслужб и СМИ, но верит простым людям.

«Больше всего верю настроению простых людей. Когда вот я общаюсь с людьми, прямой контакт когда есть, даже если непродолжительный, мне кажется, что я чувствую настроение людей. У меня это ощущение не притупилось, не забылось, и для меня это очень важно на самом деле. И я верю, люди очень искренние», — сказал Путин.

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