Повторный тест не подтвердил коронавирус у президента Бразилии
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Повторный анализ президента Бразилии Жаира Болсонару не подтвердил у него наличие коронавируса нового типа. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.
«Мой второй тест на COVID-19 показал отрицательный результат», — написал Болсонару.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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