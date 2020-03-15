Трамп рассматривает возможность помилования экс-советника Флинна

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность помилования своего бывшего советника по национальной безопасности Томаса Флинна. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.

«Разрушив его жизнь и жизнь его замечательной семьи (а также многих других), ФБР, работая совместно с Министерством юстиции, «потеряло» документы, касающиеся генерала Майкла Флинна. Как удобно», — написал Трамп.

Он также добавил, что серьезно рассматривает возможность полного помилования.

Ранее Флинн признался в дезинформации Федерального бюро расследований (ФБР) о контактах с послом России в США (на тот момент им был Сергей Кисляк. – примечание «Газеты.Ru»), а также о деловых связях с Турцией.

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