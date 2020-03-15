СМИ сообщили, что Яценюка доставили в больницу в медицинской маске

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка доставили в одну из медицинских клиник Киева. Об этом сообщает «Обозреватель».

По данным издания, он был в медицинской маске и смотрелся обессилевшим. Его под руку сопровождал охранник.

Утверждается, что у политика был якобы плановый осмотр.

Пресс-секретарь Яценюка Ольга Лапло написала в своем Facebook, что тот проходил в клинике плановую процедуру, «которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания».

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