СМИ сообщили, что Яценюка доставили в больницу в медицинской маске
Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка доставили в одну из медицинских клиник Киева. Об этом сообщает «Обозреватель».
По данным издания, он был в медицинской маске и смотрелся обессилевшим. Его под руку сопровождал охранник.
Утверждается, что у политика был якобы плановый осмотр.
Пресс-секретарь Яценюка Ольга Лапло написала в своем Facebook, что тот проходил в клинике плановую процедуру, «которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания».
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