Украинские журналисты пожаловались на Порошенко
Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение бывшего президента Украины Петра Порошенко после его возвращения на родину. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.
Сотрудники СМИ рассказали, что на все попытки их корреспондента выяснить, почему экс-лидер Украины не появился на допросе в Государственном бюро расследований и зачем улетал из страны, Порошенко ответил фразой «до свидания».
«На вопросы «Страны» отвечать он отказался. Нахамил и уехал на мерседесе», — написали журналисты.
8 марта Порошенко покинул Украину, чтобы, по сообщениям различных СМИ, избежать допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины.
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