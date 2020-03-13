Трамп может сделать тест на коронавирус

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по коронавирусу сказал, что может сделать тест, сообщает РИА «Новости».

«Скорее всего», — сказал он на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Трамп общался с бразильской делегацией. Позже у одного участника был выявлен коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухане. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 138 тысяч, погибли 5097 человек.

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