Эксперт: нельзя сравнивать нынешнюю ситуацию с решением КС от 1998 года

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева в разговоре с «Газетой.Ru» объяснила, почему поправка о президентских сроках Владимира Путина не нарушает положения Основного закона страны.

«Я могу сказать, что отсутствуют конституционные препятствия для того, чтобы вносить изменения в главу 4-ю Конституции — а именно часть 3-ю статью 81-ю — где говорится о сроках избрания на пост главы государства. И в этой части и Государственная Дума, и Совет Федерации имели право на внесение такой поправки. Соответственно, положения, которые касаются этой редакции — в переходных положениях закона о поправке, вступления его в силу», — отметила юрист.

По мнению Хабриевой, что касается решения Конституционного суда (КС) 1998 года — то оно не имеет никакого отношения к нынешней правовой ситуации в силу нескольких причин.

«Первая — тогда речь шла о толковании действующей редакции статьи 81-й части 3-й Конституции 1993-го года. Понятно, о чем там шла речь. Сейчас эта статья изменилась, она дополнена — там убрано слово «подряд», и появилось новое положение в отношении возможности участия в выборах действующего и действовавшего на момент [принятия] новой поправки президента. Что позволяет баллотироваться ему и участвовать в выборах», — продолжила она.

Вторая причина, по словам эксперта — тогда КС толковал и заключительное переходное положение Конституции. «Там оговорки никакой не было сказано в отношении президентских сроков, поэтому КС и сказал, что нельзя не засчитывать первый срок пребывания Ельцина на своем посту. Поскольку не было оговорок», — добавила Хабриева.

По ее мнению, сейчас другая ситуация — в переходных положениях есть нормы, которые обеспечивают вступление в силу — есть специальная оговорка в новой редакции статьи 81-й.

«Третья причина — есть заключение Венецианской комиссии, Европейской комиссии за демократию через право, членом которой я являюсь — она говорит, что возможна легитимация такого рода поправок, если это происходит через законодательный орган страны, учитывается мнение Конституционного суда и если учитывается мнение населения», — подчеркнула Хабриева. Она отметила, что в России участие населения предусмотрено — именно они и будут определять это на голосовании 22 апреля.

Она также сравнила сложившуюся в стране ситуацию с аналогичным моментом в истории Франции.

«Более того, Венецианская комиссия говорила о том, что возможно даже отступление от установленных процедур, если это соответствует запросу граждан. И приводили пример, когда отступали от сроков во Франции — во времена Шарля де Голля, кстати говоря. Возвращаясь к тому решению КС, которое было в 1998 году — тогда тоже ситуация была другая, речь не шла о том, чтобы это положение предусматривало участие граждан. А у нас именно граждане будут определять, допустима эта новая поправка или нет. Также граждане будут участвовать в процессе выборов», — резюмировала Хабриева.

Наконец, сопредседатель рабочей группы заявила, что никакие демократические процедуры не отменяются.

«Они [демократические процедуры] все сохраняются — речь идет только о возможности участия в выборах действующего президента при соблюдении всех демократических процедур после того, как на общероссийском голосовании россияне определят судьбу этого нового положения в Конституции, в статье 81-й части 3-ей», — подытожила юрист.