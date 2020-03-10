Эксперт: досрочные выборы в Думу обусловлены обновлением Конституции

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что досрочные выборы в Государственную Думу можно объяснить юридической коллизией в связи с возможным расширением полномочий нижней палаты парламента, предусмотренным поправками в Конституцию РФ.

«Имеется в виду коллизия с той частью поправок, которая меняет полномочия Думы. Дума получает гораздо более широкие полномочия, с назначением правительства и так далее — и здесь многие специалисты по конституционному праву говорили, что возникает определенная коллизия, связанная с тем, что действующий состав Госдумы имеет гораздо меньшие полномочия», — отметил политолог.

По мнению Мартынова, в 2016 году граждане РФ избирали депутатов Думы, наделяя их определенным набором полномочий, который теперь может измениться.

«В 16-м году, когда эта Дума избиралась, граждане наделили депутатов определенным набором полномочий — а сейчас они увеличиваются. Возникает разрыв легитимности, и одним из вариантов было перенести на более ранний срок выборы в Госдуму», — подчеркнул эксперт.