Ашраф Гани принял присягу президента Афганистана

Действующий глава Афганистана Ашраф Гани принял президентскую присягу, сообщает ТАСС.

Церемония проходила в понедельник, 9 марта, в Кабуле.

Стоит отметить, что выборы президента Афганистана состоялись в сентябре 2019 года, однако результаты были опубликованы лишь в феврале 2020 год. Согласно подсчетам, Гани стал победителем. По итоговым данным Независимой избирательной комиссии, он получил 50,64% голосов избирателей.

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