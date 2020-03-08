Нетаньяху предложил провести конференцию по коронавирусу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил мировым лидерам провести телефонную конференцию по коронавирусу, пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию политика.

«За последние 72 часа я пообщался со многими мировыми лидерами и выступил с инициативой провести на предстоящей неделе телефонную конференцию, чтобы обсудить взаимную помощь», — сказал Нетаньяху.

По мнению политика, мир охвачен пандемией, даже если об этом еще не объявили на официальном уровне.

По данным израильского Минздра, в стране зарегистрировано 25 случаев заражения коронавирусом. Один человек находится в тяжелом состоянии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заразились больше 107 тысяч, скончались 3649 человек.

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