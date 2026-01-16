В Чечне опровергли информацию о гибели чемпиона UFC Хамзата Чимаева в ДТП

Сообщения о трагической гибели чемпиона UFC Хамзата Чимаева в дорожно-транспортном происшествии являются ложными. Об этом сообщает ИА «Чечня Сегодня» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией вокруг спортсмена.

«Он находится в Дубае. У него все хорошо», — прокомментировал источник.

Сегодня в социальных сетях активно распространяются неподтвержденные данные об аварии, в которой якобы участвовал Хамзат Чимаев.

В прошлом году Чимаев одержал победу над представителем Южно-Африканской Республики Дрикусом Дю Плесси единогласным вердиктом судейской коллегии и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Чеченский боец доминировал над соперником в борьбе на земле на протяжении почти 22 минут, установив новый рекорд UFC по числу успешно нанесенных ударов за один поединок – 529. Победа Чимаева вызвала восторг у Конора Макгрегора.

