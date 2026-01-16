Размер шрифта
Авербух призвал не приписывать американца Малинина к российскому фигурному катанию

Авербух: Малинин не имеет никакого отношения к российскому фигурному катанию
Naoki Nishimura/Global Look Press

Серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух призвал не приписывать американца Илью Малинина к российскому фигурному катанию. Его слова приводит РИА Новости.

«Не надо воспринимать их как российских спортсменов, которые теперь выступают за другую страну. Их родители решили жить в США, они там родились, там начали кататься на коньках. Они не имеют никакого отношения к современному российскому фигурному катанию», — подчеркнул он.

Малинин в четвертый раз подряд став чемпионом США в Сент-Луисе. Его суммарный результат в 324.88 балла обеспечил ему 14-ю золотую медаль подряд во всех соревнованиях. Серебро завоевал Эндрю Торгашев (267.62 балла), бронзу — Максим Наумов (249.16 балла). Все трое являются детьми бывших фигуристов, представлявших СССР.

В короткой программе на турнире Малинин набрал 115,10 балла. Этот показатель оказался выше действующего мирового рекорда в короткой программе, который принадлежит его соотечественнику Нейтану Чену — 113,97 балла, установлен на Олимпиаде-2022 в Пекине. Однако достижение Малинина не будет ратифицировано Международным союзом конькобежцев (ISU), так как рекорды признаются только на международных соревнованиях под эгидой федерации.

Фигурист — двукратный чемпион мира. Он стал первым спортсменом в истории, кто прыгнул семь четверных прыжков в рамках одной программы. Для Малинина победа на чемпионате США стала 14-й подряд.

Ранее Татьяна Тарасова восхитилась Малининым.

