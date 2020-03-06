Запрета чиновникам на зарубежную недвижимость не будет в поправках в Конституции

Запрет на владение недвижимостью за рубежом не вошел в проект поправок в Конституцию. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента и Госдуме.

Это связано с тем, что многие политики и чиновники обладают иностранной недвижимостью, поэтому многим из них пришлось бы отказаться от нее или покинуть свои должности.

При этом источник высказал предположение, что в какой-то момент запрет все-таки будет введен в федеральный закон.

До этого в СМИ появились данные о том, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.