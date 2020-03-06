В Госдепе США оценили договоренности Путина и Эрдогана по Идлибу

Официальный представитель Госдепартамента США заявил, что американская сторона положительно оценила договоренности президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы приветствуем сегодняшние сообщения о договоренностях между Турцией и Россией по прекращению огня в Идлибе», — сказал он.

Также представитель выразил надежду, что договоренности помогут деэскалации ситуации «крайне опасной ситуации».

5 марта в Москве прошли переговоры президентов России и Турции. В ходе встречи был принят совместный документ о прекращении огня в Иблибе с полуночи. Также лидеры договорились создать коридор безопасности вдоль трассы М-4, а также возобновить совместное патрулирование.

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