Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Свентек выиграла титул WTA в Мадриде

Свентек переиграла Соболенко и выиграла титул WTA в Мадриде

close
100%
Joaquim Ferreira/Global Look Press

Польская теннисистка Ига Свентек стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA-1000) в Мадриде.

В решающей игре первая ракетка мира оказалась сильнее представительницы Белоруссии Арины Соболенко. Встреча, продлившаяся 3 часа 14 минут, завершилась со счетом 7:5, 4:6, 7:6 (9:7).

По ходу игры полька допустила четыре двойных ошибки, сделала две подачи навылет и выиграла 66% мячей с первой подачи. Соколенко исполнила четыре эйса, совершила четыре двойные ошибки и выиграла 58% мячей с первой подачи. Всего Свентек отыграла у соперницы три матчбола, выиграв в общей сложности свой 20-й турнир.

Всего на турнире был разыгран призовой фонд в размере $8,7 млн.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира в Мадриде.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами