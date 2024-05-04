Свентек выиграла титул WTA в Мадриде

Польская теннисистка Ига Свентек стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA-1000) в Мадриде.

В решающей игре первая ракетка мира оказалась сильнее представительницы Белоруссии Арины Соболенко. Встреча, продлившаяся 3 часа 14 минут, завершилась со счетом 7:5, 4:6, 7:6 (9:7).

По ходу игры полька допустила четыре двойных ошибки, сделала две подачи навылет и выиграла 66% мячей с первой подачи. Соколенко исполнила четыре эйса, совершила четыре двойные ошибки и выиграла 58% мячей с первой подачи. Всего Свентек отыграла у соперницы три матчбола, выиграв в общей сложности свой 20-й турнир.

Всего на турнире был разыгран призовой фонд в размере $8,7 млн.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира в Мадриде.