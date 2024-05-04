В Сумах произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественные новости».

В период с 21:06 по 22:36 по мск в Сумской области звучала воздушная тревога.

До этого «Общественные новости» сообщили о четвертом взрыве в Харькове за сутки.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

16 марта власти Украины начали эвакуацию в Сумской области близ границы с Россией. Эвакуация проводилась на территории шести территориальных общин.

Всего из Сумской области эвакуировали 4523 человека, в том числе 829 детей.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.