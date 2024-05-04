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Бывший футболист «Спартака» оценил «Балтику» в преддверии финала Пути регионов в Кубке

Экс-футболист Деменко: «Балтика» — серьезный соперник для «Спартака» в Кубке

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время карьеры в том числе за московский «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» назвал «Балтику» сложным соперником для красно-белых в финале Пути регионов в Кубке России.

«Однозначно – серьезный. Тем более «Спартаку» ехать в Калининград по жребию. Но «Ростов» в этой игре неприятно удивил. Он был хорош весной и казалось, что приложит максимум усилий, чтобы пройти. Упустили шанс сыграть в финале Пути регионов у себя дома. «Ростов» фактически в чемпионате выше уже не поднимется, думал, сделает ставку на Кубок. «Балтика» продемонстрировала очень хорошую игру, физически ребята в хорошей форме подошли. Ну и Сергей Игнашевич разобрал последние игры «Ростова» и тактически переиграл Валерия Георгиевича», — считает Деменко.

«Балтика» вышла в финал Пути регионов, обыграв в гостях со счетом 1:0 «Ростов». «Спартак» пробился в эту стадию после победы над столичным «Динамо» в дерби – 2:0. Победитель встречи в Калининграде сыграет в общем финале Кубка страны с «Зенитом» или ЦСКА, которые разыгрывают в двухматчевом противостоянии финал Пути РПЛ.

Ранее стала известна дата проведения матча «Балтика» — «Спартак» в Кубке России.

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