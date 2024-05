Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские военные возьмут под контроль Одессу и Киев перед окончанием специальной военной операции на Украине. Такой прогноз дал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон YouTube-каналу Through the eyes of.

Джонсон также предположил, что российские войска будут наступать, пока не дойдут до Днепра.

«Мне кажется, что они не будут брать под контроль территории западнее Днепра, если речь не идет о регионах рядом с Приднестровьем», — отметил аналитик, добавив при этом, что данные территории могут быть заняты для защиты проживающих там людей.

Кроме того, Джонсон раскритиковал западных сторонников отправки иностранных солдат на Украину, а также призывающих наносить удары по территории РФ дальнобойными ракетами. По словам экс-сотрудника ЦРУ, подобные заявления безумны.

4 мая в Одессе произошли взрывы. Отмечается, что в городе расположено много объектов портовой инфраструктуры, в том числе точки производства морских дронов.

