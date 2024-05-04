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ВСУ обстреляли Брянскую область

Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли села Горожанка и Новые Юрковичи на Брянщине

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РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли села Горожанка и Новые Юрковичи.

Он отметил, что пострадавших в результате случившегося нет. По его словам, частично повреждено административное здание.

Богомаз подчеркнул, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

До этого Богомаз заявил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над территорией Севского района Брянской области. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Атаки украинских беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. В августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Богомаз заявил, что ВСУ атаковали жителей села Курковичи в Стародубском районе при помощи беспилотника.

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