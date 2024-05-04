Самолет с Благодатным огнем прибыл в Москву

Самолет с Благодатным огнем приземлился в московском аэропорту Внуково-3. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Фонд Андрея Первозванного.

«Самолет делегации, доставившей в Россию Благодатный огонь, сел во Внуково-3», – рассказали в пресс-службе фонда.

Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасху встретят 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

Неотъемлемой частью праздника является кулич. В Роскачестве рассказали, как лучше выбрать пасхальный хлеб.

Россиянам рассказали, что кулич не должен быть очень большим и пышным, если вес маленький. Если кулич слишком маленький, но при этом тяжелый – он может быть не пропечен. Также в ведомстве предостерегли от покупки подгоревших куличей, так как в них повышен уровень канцерогенов и токсичного акриламида.

Ранее россияне рассказали, как будут отмечать Пасху в 2024 году.