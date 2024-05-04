Капитан «Краснодара» обвинил одноклубников в нехватке самоотдачи

Голкипер и капитан «Краснодара» Матвей Сафонова интервью «Матч ТВ» заявил, что игрокам клуба надо серьезнее относиться к матчам против команд из нижней части турнирной таблицы.

«Вопросы по самоотдаче есть к ребятам, но математические шансы на чемпионство остаются. Тяжело сказать, почему проиграли. Ни мандраж, ни недонастрой. Проблема кроется глубже. Если бороться за чемпионство, то не так, как сегодня», — заявил Сафонов.

Встреча прошла в Краснодаре на одноименном стадионе и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч в составе победителей забил 26-летний форвард из Буркина-Фасо Мохамед Конате. Лучшим игроком встречи по версии «Матч Премьер» был признан голкипер грозненцев Георги Шелия.

После этой победы «Ахмат» набрал 32 очка и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице чемпионата страны. «Краснодар» сохранил за собой вторую позицию, имея в активе 50 очков. Столько же очков имеет петербургский «Зенит», имеющий в запасе матч против воронежского «Факела».

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