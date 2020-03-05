Эрдоган заявил о введении режима прекращения огня в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о введении режима прекращения огня в сирийском Идлибе в ночь с 5 на 6 марта.

При этом он отметил, что Турция оставляет за собой право ответить на нападения со стороны режима Сирии.

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