Эстония объявила РПЦ «институтом оправдания агрессии»

Эстонские парламентарии объявили Русскую православную церковь (РПЦ) «институтом оправдания агрессии». Об этом сообщает Baltnews.

Власти прибалтийского государства обратили внимание, что подобное решение касается церкви как института, а не самих православных. Принятие документа поддержали 75 депутатов, восемь выступили против.

2 мая стало известно, что парламент Эстонии не принял заявление против РПЦ. По информации портала Эстонского национального телерадиовещания (ERR), парламенту не хватило времени принять заявление, в котором РФ обвиняется в агрессии против Украины, а РПЦ названа причастной к институтам, поддерживающим эти действия. Обсуждать документ парламентарии начали в 12:12, но примерно через два часа отведенное на заседание время истекло. На прошлой неделе Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) предложила отложить обсуждение данного заявления, затем с аналогичной просьбой в парламент обратился архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийльма.

Ранее постпредство РФ при ОБСЕ обвинило Эстонию в нарушении конституционных прав граждан за посягательство на свободу вероисповедания граждан.