«Более-менее обошлось»: пассажир – о посадке самолета «Москва – Оренбург» в Шереметьево

На борту самолета Nordwind, который вернулся в Шереметьево вместо полета в Оренбург, не было паники при посадке. Об этом «Газете.Ru» сообщил пассажир самолета Владимир. Он добавил, что экипаж действовал строго по инструкции, но пассажирам рассказали о ситуации уже после приземления.

«Паники никакой не было. В принципе, все более-менее обошлось. Сейчас вот у нас повторный полет происходит [в Оренбург], все на борту, [летим] той же авиакомпанией. Все было по инструкции. Все было хорошо. Кто-то испугался, кто-то нет, паники никакой не было. Сразу не понял, что происходит, а потом в себя пришел и более-менее нормально [было]. Просто резко вниз начал спускаться и все. Изначально никто ничего не говорил, сказали «пристегнитесь» и все. А потом, конечно, уже сообщили, когда приземлились. Было, наверное, три или четыре ребенка до 3-х лет, один из них плакал постоянно, и когда взлетели, и при посадке», — сказал он.

6 мая самолет Airbus A-321 авиакомпании Nordwind, летевший из Москвы в Оренбург, пропал с радаров сервиса Flightradar24. До этого он подал аварийный сигнал и развернулся в сторону Москвы над Нижегородской областью. Отмечается, что самолет провел в полете 30 минут. Позже Flightradar зафиксировал локацию пропавшего воздушного судна, он продолжал отображаться на радарах портала и двигался в сторону Шереметьево. Как сообщили в «Росавиации», самолет успешно приземлился в Шереметьево в 15:05 (мск). Помощь экипажу и пассажирам не потребовалась. Как сообщили ТАСС в авиационных службах, причиной возвращения самолета в аэропорт стала разгерметизация кабины пилотов.

Ранее в Санкт-Петербурге экстренно приземлился самолет, следовавший из Калининграда в Москву.