Адвокат Славы рассказала, что Киркоров снова «зашел не в ту дверь»

Адвокат Славы Елена Сенина заявила в беседе с kp.ru, что Филиппу Киркорову стоит принести извинения певице за оскорбления во время конфликта артистки и пластического хирурга Тимура Хайдарова.

«Состоялись проверки, судебные решения. О них все знают. Поэтому, уважаемый Филипп Бедросович, по-моему, вы и в этой истории «зашли не в ту дверь», — заявила адвокат.

Сенина отметила, что конфликт Славы и Хайдарова удалось решить в суде посредством медиативного соглашения.

«У нас не осталось неудовлетворенных притязаний, по которым мы имели бы мотивы продолжать противостояние. Нас все вполне устроило. Детали я не имею права разглашать. Вопрос для нас закрыт», — отметила Сенина.

В июле 2023-го певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции. После этого еще более 50 девушек подписали коллективное письмо против хирурга.

В сентябре Слава намекнула, что Киркоров не очень честен, когда рассказывает о своих результатах пластики у Тимура Хайдарова. Звезда обратилась к коллеге, призвав его публично показать левую руку. Певица заявила, что Киркоров не ходит на перевязки к Хайдарову. Сама Слава восприняла слова Киркорова, как угрозу. Она предположила, что артист хочет «дать ей по морде».

Слава разрешила конфликт с Хайдаровым мирным путем в октябре 2023-го. Они заключили полностью устроившее певицу соглашение.

Ранее Киркоров объяснил, почему сделал столько пластических операций.