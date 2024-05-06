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В Турции очевидцы заметили скопление НЛО после землетрясения

Mirror: очевидцы в Турции заметили НЛО после землетрясения

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В Турции люди сообщили, что заметили в небе скопление НЛО после землетрясения, пишет Mirror.

Как сообщают СМИ, землетрясение было зафиксировано примерно в 50 километрах от города Турхал. Той же ночью местные жители рассказали, что видели в небе скопление НЛО. По словам очевидцев, это были десятки ярких огней.

После того, как кадры с НЛО были опубликованы в соцсетях, многие люди решили, что в происхождение этих огней вполне земное.

«Это чайки, летающие над источником света. Кроме того, есть некоторые природные явления, которые вызывают свечение в небе вокруг линий разломов после землетрясений», — уверены комментаторы.

Местные власти пока никак не прокомментировали кадры, снятые местными жителями.

Ранее астрофотограф снял НЛО рядом с Луной и не смог объяснить его происхождение. Изначально он предположил, что на его фото попал спутник или МКС, но позже эта версия была отвергнута.

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