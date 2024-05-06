Пьяный россиянин откусил жене ноготь и избил двоих детей после застолья

В Подмосковье 33-летний пьяный мужчина откусил жене ноготь и избил двоих детей. Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, инцидент произошел 5 мая в городе Ивантеевке. Мужчина пришел домой пьяным и вступил в конфликт с супругой и восьмилетним сыном, которые вместе делали уроки. Между родителями завязалась драка, в которую в попытке заступиться за мать вмешались старший ребенок и его шестилетний брат. В результате один мальчик получил удар ногой в нос, а второй — рассечение брови. Жене дебошир откусил ноготь на пальце.

После этого женщина отправила мальчиков к подруге, живущей поблизости — дети убежали туда в домашней одежде и со следами крови на лице. В семье воспитывается также трехлетняя девочка, которую мужчина не отдавал матери до приезда полиции и скорой помощи.

Агрессора задержали и составили на него административный протокол, а затем отпустили. Его супруга и дети временно перебрались к знакомым.

Ранее москвич избил сына ложкой для обуви, переломал кости и попытался выдавить глаза.