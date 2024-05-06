Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пьяный россиянин откусил жене ноготь и избил двоих детей после застолья

«МК»: в Подмосковье мужчина откусил жене ноготь и избил двоих детей

close
100%
Depositphotos

В Подмосковье 33-летний пьяный мужчина откусил жене ноготь и избил двоих детей. Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, инцидент произошел 5 мая в городе Ивантеевке. Мужчина пришел домой пьяным и вступил в конфликт с супругой и восьмилетним сыном, которые вместе делали уроки. Между родителями завязалась драка, в которую в попытке заступиться за мать вмешались старший ребенок и его шестилетний брат. В результате один мальчик получил удар ногой в нос, а второй — рассечение брови. Жене дебошир откусил ноготь на пальце.

После этого женщина отправила мальчиков к подруге, живущей поблизости — дети убежали туда в домашней одежде и со следами крови на лице. В семье воспитывается также трехлетняя девочка, которую мужчина не отдавал матери до приезда полиции и скорой помощи.

Агрессора задержали и составили на него административный протокол, а затем отпустили. Его супруга и дети временно перебрались к знакомым.

Ранее москвич избил сына ложкой для обуви, переломал кости и попытался выдавить глаза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами