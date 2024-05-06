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Власти Нидерландов назвали сроки начала поставок Украине истребителей F-16

Украина может получить истребители F-16 от Нидерландов осенью 2024 года

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Vadim Ghirda/AP

Нидерландские власти планируют начать отправку американских легких истребителей четвертого поколения F-16 Украине осенью 2024 года. Такие сроки указала глава министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в беседе с прибалтийской газетой Delfi, отрывок выложен в Telegram-канале издания.

Нидерланды планируют начать отправку истребителей F-16 Украине этой осенью», — утверждает министр.

Дополнительных подробностей пока не приводится.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Некоторое время назад представитель Военно-воздушных сил Украины Илья Евлаш заявил, что республика может получить истребители F-16 раньше озвученных прежде сроков. Украинский МИД ожидал начала поставок только к середине лета, но в ВВС рассчитывают на первые самолеты до конца весны. Киев ждет американские самолеты с начала конфликта, но их не могут передать без обученных пилотов и готовой инфраструктуры. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Нидерланды могут первыми отправить Украине боевые самолеты F-16.

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