В Таиланде монах пригласил детей на испытание «волшебных амулетов» и покалечил их

В Таиланде родители пятерых детей подали в суд на монаха, который их покалечил во время испытания своих амулетов. Об этом сообщает Thaiger.

По данным СМИ, речь идет о 70-летнем монахе по имени Бунсонг из храма Кхао Рае в северной провинции Сукхотай. О произошедшем в храме стало известно после того, как отец одного из пострадавших заметил ожог на руке сына и спросил его, откуда он взялся, а затем написал об инциденте в соцсети.

13-летний мальчик признался, что пожилой монах предложил ему и его друзьям по 200 батов за тестирование монашеских амулетов, которые назывались «Чудо Будды». Они захотели получить вознаграждение и согласились выполнить указания священнослужителя. По словам потерпевшего, монах утверждал, что амулеты обладают целительной силой и могут защитить их от бед.

Мужчина попросил каждого мальчика подержать амулеты в руках. Затем он вылил жидкую кислоту на тыльную сторону их ладоней, чтобы проверить силу амулетов. Однако каждый из детей получил сильный ожог. Заплатил ли монах мальчикам, пострадавшим от его экспериментов, не уточняется.

Позже их родители обратились к монаху, но он отказался встретиться с ними. В храме пообещали оплатить медицинские расходы, но родители хотят, чтобы Бунсонг понес за содеянное уголовную ответственность. Как сообщается, местные жители выступили на стороне монаха, так как, по их мнению, активное обсуждение ситуации в социальных сетях наносит ущерб репутации храма.

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