Экс-президент «Локо» объяснил, чем Салтыков лучше Дзюбы

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от выступления красно-зеленых в следующем сезоне. В комментарии Legalbet он выразил мнение, что после того, как потерял форму Артем Дзюба, команде может помочь нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков, который по окончании текущего сезона продолжит карьеру в «Локомотиве».

«Надеюсь, что Салтыков, который летом уже точно присоединится к железнодорожникам, сможет проявить себя в полной мере. Но тут многое будет зависеть от тренерского штаба и того, на какую модель игры они все-таки перейдут. Сейчас понятно, что Галактионов старается отказаться от игры на столба, потому что Дзюба потерял форму, Сулейманов не совсем стабилен, он пока не набрал тех кондиций, которые позволили бы ему всегда выходить в старте», — считает Наумов.

Функционер подчеркнул важность доверия тренерского штаба к Максиму Глушенкову. При этом он указал, что большие ожидания возлагались на Константина Марадишвили, но он их не оправдал, как и Владислав Сарвели. По словам Наумова, «Локомотиву» необходимо прибавлять в мобильности и в скорости, и для такой игры в составе есть Глушенков и Сергей Пиняев. Приход Салтыкова лишь поспособствует ускорению игры команды, уверен Наумов.

После 26 туров «Локо» идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко, на балл отставая от «Спартака» и на девять — от идущего третьим «Динамо». В понедельник, 6 мая, красно-зеленые примут на своем поле «Ростов», матч начнется в 20:30 по столичному времени.

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