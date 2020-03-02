Демократ Пит Буттеджадж подтвердил свой выход из предвыборной гонки в США
Экс-мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич сообщил о своем решении выйти из гонки за выдвижение на президентских выборах в США от Демократической партии. Об этом сообщает CNN.
По его словам, это решение было «трудным».
«Я больше не буду пытаться стать кандидатом от демократов на президентских выборах 2020 года, но я сделаю все возможное, чтобы добиться того, что в январе у нас будет новый президент-демократ», — сказал Буттиджич.
При этом он не назвал причину своего решения.
Буттиджич заявил, что сейчас ему лучше всего будет «отойти в сторону, чтобы помочь сблизить нашу партию и нашу страну».
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