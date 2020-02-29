ЕС ожидает межафганских переговоров после соглашения между США и талибами*

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель ожидает, что подписание соглашения между США и «Талибаном» (организация запрещена в России)* запустит переговоры по мирному процессу в Афганистане, передает «Интерфакс».

Боррель подчеркнул, что участникам нужно отказаться от насилия и прекратить огонь, чтобы установить доверие на переговорах. Также он отметил, что в следующем правительстве необходимо представить все группы населения.

Политик призвал все стороны «ставить интересы нации выше всех других соображений».

Ранее стало известно, что США и «Талибан» (организация запрещена в России)* подписали соглашение.

*«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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