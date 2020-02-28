В Думу внесен законопроект о запрете двойного и иностранного гражданства для послов

Сенаторы Константин Косачев и Андрей Клишас внесли в Государственную Думу законопроект, который запрещает послам России иметь двойное и иностранное гражданство, следует из электронной базы Госдумы.

«Послом, представителем может быть назначен гражданин РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства», — говорится в законопроекте.

Ранее глава России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Кроме того, возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

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